بدعم من "رونالدو".. النصر يلاحق "جرينوود" لتعزيز هجومه قبل إغلاق السوق
في تطور جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية، فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع نادي مارسيليا الفرنسي لضم المهاجم الإنجليزي ماسون جرينوود، بطلب مباشر من قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب ما نقلته شبكة "ESPN"، فإن رغبة رونالدو جاءت بهدف تعزيز القوة الهجومية للنصر قبل إغلاق نافذة الانتقالات، لا سيما أن جرينوود سبق وأن لعب إلى جانبه في مانشستر يونايتد خلال موسم 2021-2022.
ويبلغ جرينوود من العمر 23 عامًا، ويرتبط بعقد مع مارسيليا حتى صيف 2029، بعدما انتقل إليه في صيف 2024، ونجح في تقديم موسم استثنائي 2024-2025، شارك خلاله في 36 مباراة، سجل 21 هدفاً، وصنع 6 أخرى، ما ساهم في تأهل النادي الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا.
تألق جرينوود اللافت هذا الموسم جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وسط مساعٍ نصراوية جادة لحسم الصفقة قبل إغلاق السوق المحلي.