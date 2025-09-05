بدعم من "رونالدو".. النصر يلاحق "جرينوود" لتعزيز هجومه قبل إغلاق السوق

ويبلغ جرينوود من العمر 23 عامًا، ويرتبط بعقد مع مارسيليا حتى صيف 2029، بعدما انتقل إليه في صيف 2024، ونجح في تقديم موسم استثنائي 2024-2025، شارك خلاله في 36 مباراة، سجل 21 هدفاً، وصنع 6 أخرى، ما ساهم في تأهل النادي الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا.