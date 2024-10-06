"سيلين بوتييه" تتوج بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

تمكنت الفرنسية سيلين بوتييه من تحقيق لقبها الأول لهذا العام في سلسلة بطولة أرامكو للفرق، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد أن أنهت المنافسة بنتيجة مميزة بلغت 19 ضربة تحت المعدل في نادي ميشين هيلز في شينزين بالصين.
بدأت بوتييه اليوم الأخير وهي متساوية في الصدارة مع الصينية شييو لين، حيث تبادلت اللاعبتان المركز الأول على مدار الجولة. في النهاية، تفوقت بوتييه بفوزها في جولة خالية من الأخطاء لليوم الثاني على التوالي.
وعلّقت بوتييه على أدائها قائلة: "كانت جولة رائعة. بدأنا المنافسة بشكل قوي مع شييو لين، وكان من الممتع التنافس حتى النهاية. أنا سعيدة جدًا بأدائي، على الرغم من أنني تمنيت أن تسقط بعض الضربات الإضافية. لقد شعرت بسعادة كبيرة بالطريقة التي تعاملت بها مع اليوم."
وأضافت: "كانت المنافسة متقاربة طوال اليوم، حيث يمكن أن تغير بضع ضربات الوضع بسرعة بعد حفرة أو اثنتين. لذا عليك أن تظل مركزًا حتى النهاية. أحب الصين وآمل أن أحقق المزيد من البطولات هنا."
أما شييو لين، فقد جذبت حشودًا كبيرة من المشجعين في أول بطولة محلية لها منذ فوزها بالميدالية البرونزية في باريس. ورغم المنافسة القوية، أنهت البطولة بفارق ضربتين خلف بوتييه، مسجلة مجموع 17 ضربة تحت المعدل.
وعن أدائها، قالت لين: "لعبت سيلين بشكل مذهل؛ جولة من سبع ضربات تحت المعدل وبدون أخطاء أمر يصعب التغلب عليه، خاصة عندما لا يكون أدائي في أفضل حال. كانت تجربة رائعة، وسماع تشجيع الجماهير كان لا يُنسى."
وفي الختام، أعرب نوح العلي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، عن فخره قائلاً: "شهدنا عرضًا مذهلاً لرياضة الجولف خلال عطلة نهاية الأسبوع في أول زيارة لسلسلة أرامكو إلى شينزين. نهنئ الفائزات اللاتي يواصلن رفع معايير التميز في هذه الرياضة، ملهمات اللاعبات والجماهير حول العالم."
تم إطلاق سلسلة أرامكو من قبل جولف السعودية في عام 2021، وتتضمن خمسة أحداث بقيمة مليون دولار لكل منها، تُقام على مدار موسم الجولة الأوروبية للسيدات. في كل بطولة، يتم تتويج أربعة لاعبين – ثلاثة من الفريق، بالإضافة إلى الفائزة بلقب الفردي. وقد استضافت السلسلة، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 50 لاعبة، تقاسموا أكثر من 20 مليون دولار كجوائز مالية.
ومن المقرر أن تنتقل السلسلة إلى العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، حيث ستتاح لـ 28 فريقًا فرصة أخيرة لوضع أسمائهم على خريطة موسم 2024 لسلسلة بطولة أرامكو للفرق.