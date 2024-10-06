"سيلين بوتييه" تتوج بلقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

تم إطلاق سلسلة أرامكو من قبل جولف السعودية في عام 2021، وتتضمن خمسة أحداث بقيمة مليون دولار لكل منها، تُقام على مدار موسم الجولة الأوروبية للسيدات. في كل بطولة، يتم تتويج أربعة لاعبين – ثلاثة من الفريق، بالإضافة إلى الفائزة بلقب الفردي. وقد استضافت السلسلة، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 50 لاعبة، تقاسموا أكثر من 20 مليون دولار كجوائز مالية.