بهدف ترسيخ القيم.. الأولمبية السعودية تحتفل بـ"اليوبيل الماسي"

ورأس اللجنة منذ تأسيسها، عشرة رؤساء، بداية بالدكتور صالح بن ناصر 1964 – 1966م، ثم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل – رحمه الله- 1966 – 1968م، والأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- 1968 – 1972م، ثم أبا الخيل مرة أخرى 1972 – 1974م، ثم تولى الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- منذ عام 1974م وحتى 1999م، ثم الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود 1999 – 2011م، تلاه الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود 2011 – 2014م، أعقبه الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود 2014 – 2017م، ثم محمد بن عبدالملك آل الشيخ 2017 – 2017م، ثم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ 2018 – 2019م، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود 2019 – حتى اليوم.