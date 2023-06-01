رونالدو: الدوري السعودي جيد وتنافسي وسيكون ضمن أقوى 5 منافسات في العالم

وأفاد: الأمر مشابه لما في أوروبا، وهناك بعض الأجزاء الصعبة، ربما لأننا نقوم بالتدرب في الفترة الصباحية في أوروبا، وهنا نقوم بالتدرب ما بعد الظهر أو في المساء، وعندما يبدأ شهر رمضان نقوم بالتدرب في الساعة العاشرة مساءً، كان الأمر غريباً جداً، هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة، أحب أن أعيش تلك اللحظات، لأنها تمنحك التعلم، فأنت تتعلم منها، وتتعلم ثقافات جديدة أخرى، صحيح أنه أمر صعب، ولكنه ليس بالأمر الذي لم أقم بمواجهته في السابق.