الوحدة يقسو على الشباب بثلاثية

ولم يكد فريق الشباب يستفيق من صدمة الهدف حتى استقبلت شباكه ثاني الأهداف بعد مرور 3 دقائق فقط حينما توغل عبدالعزيز نور من الجهة اليمنى قبل أن يحول عرضية مثالية، وصلت إلى حسين العيسى، لم يتوانَ الأخير في إيداعها الشباك.