الوحدة يقسو على الشباب بثلاثية

نجح فريق الوحدة في تحقيق فوز ثمين وكبير على ضيفه الشباب (3-1)، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
لاح الأمل للضيوف لخطف هدف الأسبقية عندما منح الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء للشباب نتيجة ارتطام الكرة بيد المدافع عبدالله الحافظ، وانبرى لها قائد الفريق إيفر بانيغا الذي صوبها خفيفة؛ لينجح الحارس عبدالقدوس عطية في صدها، وذلك عند الدقيقة الـ27 من زمن المباراة.
في المقابل منح البرازيلي أنسيلمو دي مورايس التقدم لفريق الوحدة في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول برأسية جميلة بعد أن ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية وليد باخشوين داخل شباك الحارس الكوري سيونغ غيو كيم في الدقيقة الـ45.
ولم يكد فريق الشباب يستفيق من صدمة الهدف حتى استقبلت شباكه ثاني الأهداف بعد مرور 3 دقائق فقط حينما توغل عبدالعزيز نور من الجهة اليمنى قبل أن يحول عرضية مثالية، وصلت إلى حسين العيسى، لم يتوانَ الأخير في إيداعها الشباك.
ونجح الحارس عبدالقدوس عطية في فرض اسمه نجمًا للمباراة بتصديه لركلة الجزاء الثانية للشباب في الأنفاس الأخيرة للقاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو؛ إذ فشل السنغالي حبيب ديالو في ترجمتها بالشباك، وذلك في الدقيقة الـ89 من زمن المباراة.
وتمكن الشباب من تقليص النتيجة في الأنفاس الأخيرة للمباراة عن طريق النيران الصديقة بتسجيل المدافع المغربي جواد اليامق هدفًا في مرماه في الدقيقة الـ(90+5).
وأطلق اللاعب يحيى ناجي رصاصة الرحمة في شباك الشباب بإحرازه الهدف الثالث للوحدة مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس سيونغ غيو كيم في تشتيت الكرة؛ ليسدد كرة قوية في الدقيقة الـ(90+7).
وبتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط بالمركز التاسع، في حين توقف رصيد الشباب عند نقطة واحدة بالمركز الثاني عشر.