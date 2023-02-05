لجنة الانضباط والأخلاق تغرم لاعب النصر "تاليكسا" مالياً مع الإيقاف .. والأهلي بسبب "رمي قوارير المياه "

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، غرامة مالية على لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرازيلي أندرسون تاليسكا 10 آلاف ريال، بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام الفتح، الجمعة الماضي، في ختام منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن .