رياضة

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم لاعب النصر "تاليكسا" مالياً مع الإيقاف .. والأهلي بسبب "رمي قوارير المياه "

لقطة التدخل بعنف من أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر
لقطة التدخل بعنف من أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، غرامة مالية على لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم البرازيلي أندرسون تاليسكا 10 آلاف ريال، بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام الفتح، الجمعة الماضي، في ختام منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن .

وأشارت اللجنة إنه بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، فإنه تقرر تغريم اللاعب 10 آلاف ريال، لثبوت ارتكابه المخالفة والتدخل بعنف على لاعب الفتح .

وتم تغريم نادي الأهلي 10 آلاف ريال، لقيام جماهيره برمي 5 قوارير مياه تجاه الملعب، خلال مواجهة الفريق مع الأخدود السبت الماضي.

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