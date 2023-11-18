تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.. أخضر الطائرة يواصل تدريباته في معسكر الشرقية

ويشرف على تدريب أخضر الطائرة، جهاز فني مكون فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، ومجيد السماعيل وفيصل البارقي، مساعدا المدرب، ومحمد نوح أخصائي العلاج، وعبدالله الجبر مدير المنتخب، ويأتي هذا المعسكر استعداداً للاستحقاقات القادمة التي تنتظر الأخضر في الفترة المقبلة .