تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.. أخضر الطائرة يواصل تدريباته في معسكر الشرقية

يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى 22 نوفمبر من الشهر الحالي .
وشملت قائمة الأخضر 20 لاعبًا
مرتجي مويس - حمود الغامدي
حاتم الزهراني - ريان الدوسري
عبدالله فؤاد - عبدالعزيز القرملة
مالك العباد - أصيل سعد
علي الزويد - علي ال سلام
جاسم مهنا - مصطفى النعمة
عبدالرحمن الحداد - بلال خوجة
أحسن سلام - علي جبر
عبدالإله القحطاني - فهد حمزي
رضا الشرفا - بدر العوامي.
ويشرف على تدريب أخضر الطائرة، جهاز فني مكون فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، ومجيد السماعيل وفيصل البارقي، مساعدا المدرب، ومحمد نوح أخصائي العلاج، وعبدالله الجبر مدير المنتخب، ويأتي هذا المعسكر استعداداً للاستحقاقات القادمة التي تنتظر الأخضر في الفترة المقبلة .