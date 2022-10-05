"الزهراني" يفوز بمنصبين في الاتحادين الآسيوي والدولي للصحافة الرياضية

من جانبه، قدّم عادل الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومساندته الكبيرة طوال الفترة الماضية، مبينًا أن هذا الفوز والترشح على المستويين القاري والدولي، يعد ثمرة المتابعة والحرص الدائم الذي يجده القطاع الرياضي بمختلف مجالاته من قبل وزير الرياضة.