"الزهراني" يفوز بمنصبين في الاتحادين الآسيوي والدولي للصحافة الرياضية

فاز مرشح السعودية عادل الزهراني بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وذلك بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، بحضور ممثلين لأكثر من 100 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.
وهذا الفوز هو الأول من نوعه على مستوى الإعلام الرياضي السعودي، في الاتحادين الآسيوي والدولي للصحافة الرياضية، والذي جاء بعد الانتخابات التي أقيمت في هذا المحفل الدولي الكبير.
من جانبه، قدّم عادل الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومساندته الكبيرة طوال الفترة الماضية، مبينًا أن هذا الفوز والترشح على المستويين القاري والدولي، يعد ثمرة المتابعة والحرص الدائم الذي يجده القطاع الرياضي بمختلف مجالاته من قبل وزير الرياضة.