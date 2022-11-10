انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2022™ في ثلاث مدن سعودية

يذكر أن جولة 2022 تعد الخامسة لكأس العالم التي تنظمها كوكا-كولا والتي تشمل زيارة 51 دولة ومنطقة هذا العام وجميع الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم، حيث استهلت الجولة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو واستمرت لمدة ستة شهور حيث ستختتم في الدوحة يومي 13 و14 من الشهر الحالي.