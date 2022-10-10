لتعزيز أطر التعاون والشراكات الثنائية.. الاتحاد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين، بحضور نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشؤون الفنية هايف المطيري، ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للشؤون المالية والاستثمار أحمد العنزي، والأمين العام للاتحاد الكويتي صلاح القناعي، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم وعددٍ من أعضاء ومنسوبي الاتحادين؛ ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع الاتحادات، وتعزيز الشراكات الثنائية، بما يخدم الطرفين.