متعب الحربي: تركيز الهلال على جميع البطولات.. وجمهورنا وقودنا

أكد لاعب الهلال متعب الحربي، أن فريقه يضع نصب عينيه المنافسة على جميع البطولات المتاحة، مشيرًا إلى الروح العالية والتكاتف الكبير داخل الفريق، وذلك عقب فوز الهلال على ضمك بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.