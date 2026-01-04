متعب الحربي: تركيز الهلال على جميع البطولات.. وجمهورنا وقودنا

أكد لاعب الهلال متعب الحربي، أن فريقه يضع نصب عينيه المنافسة على جميع البطولات المتاحة، مشيرًا إلى الروح العالية والتكاتف الكبير داخل الفريق، وذلك عقب فوز الهلال على ضمك بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وقال الحربي في تصريح لقناة "ثمانية": "الحمد لله، وألف مبروك لجمهور الهلال، نشكرهم على حضورهم ودعمهم اليوم، وننتظر وقفتهم في المباريات القادمة. حققنا الأهم، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".
وأوضح أن تصاعد أداء الفريق بعد فترة التوقف يعود إلى التركيز الجماعي والدعم المتبادل بين عناصر الفريق، مشددًا على أن الهلال جاهز للمنافسة القوية على كافة البطولات هذا الموسم.
ووجّه الحربي رسالة خاصة لجمهور الهلال الذي هتف في الشوط الأول بـ"الدوري ما يروح"، قائلاً: "نعدهم أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب، ونحتاج دعمهم المستمر، وبإذن الله نفرحهم في قادم المباريات".
وكان الهلال قد رفع رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق نقطة عن النصر، فيما بقي ضمك في المركز الرابع عشر بـ9 نقاط.