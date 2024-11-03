تجمع بين أربعة فرق.. الاتحاد السعودي يستحدث بطولة كأس السوبر للسيدات

وتسعى البطولة الجديدة إلى تقديم مستوى عالٍ من المنافسة، مما يعزز جودة اللعبة ويجذب مزيدًا من الجماهير إلى مدرجات المباريات، حيث من المتوقع أن تسهم البطولة في زيادة الإيرادات من خلال تسويق حقوق البث والتذاكر وجذب مزيدًا من الرعاة، مما يعكس أهمية كرة القدم النسائية كمجال استثماري واعد.