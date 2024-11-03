تجمع بين أربعة فرق.. الاتحاد السعودي يستحدث بطولة كأس السوبر للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث بطولة كأس السوبر السعودي للسيدات، والتي ستجمع بين أربعة فرق، ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل 2025-2026، وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز مستوى المنافسة في كرة القدم النسائية، وتقديم مباريات عالية الجودة.
وستقام البطولة بنظام التجمع، حيث تتنافس الفرق المشاركة في ثلاث مباريات، ستمثل الفرق الأربعة: بطل الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ووصيفه، وبطل كأس الاتحاد السعودي للسيدات، ووصيفه، وفي حال تكرار مشاركة أي من الفرق، سيتم الاعتماد على ترتيب الفرق في الدوري.
وتسعى البطولة الجديدة إلى تقديم مستوى عالٍ من المنافسة، مما يعزز جودة اللعبة ويجذب مزيدًا من الجماهير إلى مدرجات المباريات، حيث من المتوقع أن تسهم البطولة في زيادة الإيرادات من خلال تسويق حقوق البث والتذاكر وجذب مزيدًا من الرعاة، مما يعكس أهمية كرة القدم النسائية كمجال استثماري واعد.
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل على تطوير منظومة كرة القدم النسائية، من خلال زيادة البطولات المحلية ورفع مستوى التنافس بها، وتطوير مستوى اللاعبات مما ينعكس على مستويات المنتخبات الوطنية ويحقق رؤيته الطموحة للمستقبل ويعزز مكانة المملكة كمركز رياضي بارز في المنطقة.
ومن المتوقع أن تُسهم بطولة السوبر السعودي للسيدات في جذب انتباه وسائل الإعلام، مما يعزز مكانة الرياضة النسائية في المجتمع ويحفز الأندية والمستثمرين على الاستثمار في فرقها النسائية.