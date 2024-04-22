مدرب الهلال "خيسوس: نعرف أن العين فريق صعب وسنعمل على تقليص فارق الأهداف والتأهل

واستطرد: "لقد درسنا ما حدث في اللقاء الماضي، لأول مرة يستقبل فريقنا 4 أهداف هذا الموسم، ومن بينها 3 ركلات جزاء، وهذه أول مرة تحدث خلال مسيرتي كمدرب، وعلينا الاستفادة مما حدث كي لا يتكرر".