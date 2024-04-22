رياضة

مدرب الهلال "خيسوس: نعرف أن العين فريق صعب وسنعمل على تقليص فارق الأهداف والتأهل

خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة
مدرب الهلال "خيسوس: نعرف أن العين فريق صعب وسنعمل على تقليص فارق الأهداف والتأهل

أكد البرتغالي "خيسوس" مدرب فريق ‎الهلال الأول لكرة القدم، أنه يثق في قدرات لاعبي فريقه وقدرتهم على العودة مرة أخرى للمنافسة، وأنه يثق فى دعم الجمهور .

ويستعد الهلال غداً الثلاثاء لمواجهة فريق العين الإماراتي ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .

وقال خيسوس ، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي: "أؤكد لجماهير الهلال إنني على ثقة بأننا لدينا القدرة على التأهل، وفقاً لإمكانياتنا".

وأضاف مدرب الهلال: "نعلم أن العين فريق صعب، يقوم بالدفاع جيداً، وهجماته قوية، لكن علينا أولاً أن نفكر بتقليص فارق الأهداف، ثم العمل على التأهل ".

واستطرد: "لقد درسنا ما حدث في اللقاء الماضي، لأول مرة يستقبل فريقنا 4 أهداف هذا الموسم، ومن بينها 3 ركلات جزاء، وهذه أول مرة تحدث خلال مسيرتي كمدرب، وعلينا الاستفادة مما حدث كي لا يتكرر".

وأتم المدرب البرتغالي: "سنقاتل غدًا، والمباراة ستكون مميزة، لأنها في بطولة كبيرة، وجمهورنا سيدعمنا وسنعمل بكل قوتنا للوصول للنهائي".

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