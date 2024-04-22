مدرب الهلال "خيسوس: نعرف أن العين فريق صعب وسنعمل على تقليص فارق الأهداف والتأهل

أكد البرتغالي "خيسوس" مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنه يثق في قدرات لاعبي فريقه وقدرتهم على العودة مرة أخرى للمنافسة، وأنه يثق فى دعم الجمهور .
ويستعد الهلال غداً الثلاثاء لمواجهة فريق العين الإماراتي ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .
وقال خيسوس ، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي: "أؤكد لجماهير الهلال إنني على ثقة بأننا لدينا القدرة على التأهل، وفقاً لإمكانياتنا".
وأضاف مدرب الهلال: "نعلم أن العين فريق صعب، يقوم بالدفاع جيداً، وهجماته قوية، لكن علينا أولاً أن نفكر بتقليص فارق الأهداف، ثم العمل على التأهل ".
واستطرد: "لقد درسنا ما حدث في اللقاء الماضي، لأول مرة يستقبل فريقنا 4 أهداف هذا الموسم، ومن بينها 3 ركلات جزاء، وهذه أول مرة تحدث خلال مسيرتي كمدرب، وعلينا الاستفادة مما حدث كي لا يتكرر".
وأتم المدرب البرتغالي: "سنقاتل غدًا، والمباراة ستكون مميزة، لأنها في بطولة كبيرة، وجمهورنا سيدعمنا وسنعمل بكل قوتنا للوصول للنهائي".