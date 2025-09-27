في "ديربي مدريد".. أتلتيكو مدريد يضرب الريال بالخمسة

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد بنتيجة (2-5) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو" وذلك في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق مدافعه روبن لي نورماند في الدقيقة (14)، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة (25)، وفي الدقيقة (36) سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق اللاعب أردا جولر، لكن أتلتيكو مدريد نجح في إنهاء الشوط الأول متعادلًا بهدف سجله ألكسندر سورلوث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة (51) سجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة (63)، كما ختم الفرنسي أنطوان جريزمان خماسية أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى (12) نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد ريال مدريد عند (18) نقطة في الصدارة.