في "ديربي مدريد".. أتلتيكو مدريد يضرب الريال بالخمسة

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق مدافعه روبن لي نورماند في الدقيقة (14)، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة (25)، وفي الدقيقة (36) سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق اللاعب أردا جولر، لكن أتلتيكو مدريد نجح في إنهاء الشوط الأول متعادلًا بهدف سجله ألكسندر سورلوث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.