دورة الألعاب الآسيوية الـ19.. "الفيصل" يشهد منافسات الإلكترونية.. و"بن جلوي" في اليد

أنهى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، حصته التدريبية الأخيرة اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهته أمام نظيره الهندي ضمن لقاءات دور الـ16 من مسابقة كرة القدم، في تمام السابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس، على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي في هوتشو.