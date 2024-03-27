رئيس اتحاد القدم: نفخر بنجاح تنظيم النسخة التجريبية من سلسلة "FIFA Series 2024"

جاء ذلك في كلمته بمناسبة اختتام منافسات البطولة، التي استضافتها المملكة للمرة الأولى، خلال فترة أيام الفيفا الدولية التي شارك فيها 8 منتخبات، مشيداً بنجاح تنظيم النسخة التجريبية من سلسلة "FIFA Series 2024" في وقت قياسي وبكوادر وطنية أسهمت في نقل صورة رائعة عن القدرات السعودية في تنظيم المحافل الدولية التي يفخر بها الجميع.