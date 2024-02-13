"لاكازيت" مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي يدخل دائرة اهتمام الأندية السعودية

دخل الفرنسي ألكسندر لاكازيت؛ مهاجم نادي أوليمبيك ليون الفرنسي دائرة اهتمام الأندية السعودية لضمّه خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن لاكازيت يجذب اهتمام أندية أمريكية وعديدٍ من الأندية السعودية.
ويحتل ألكسندر لاكازيت؛ المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 10 أهداف، وبفارق 10 أهداف عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وبدأ ألكسندر لاكازيت؛ البالغ من العمر 32 عاماً، مسيرته الاحترافية مع نادى أوليمبيك ليون فى يوليو 2009، حتى انتقل إلى أرسنال 2017، ليعود إلى ليون مرة أخرى في 2021.
ويلعب المهاجم الفرنسي لمنتخب بلاده منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.