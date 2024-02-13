"لاكازيت" مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي يدخل دائرة اهتمام الأندية السعودية

وبدأ ألكسندر لاكازيت؛ البالغ من العمر 32 عاماً، مسيرته الاحترافية مع نادى أوليمبيك ليون فى يوليو 2009، حتى انتقل إلى أرسنال 2017، ليعود إلى ليون مرة أخرى في 2021.