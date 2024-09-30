دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يتخطى الوصل الإماراتي بثنائية

حقق فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا خارج أرضه بتغلبه على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، اليوم الاثنين على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
لم يلتقط الضيوف أنفاسهم حيث أحكم فريق الأهلي قبضته على المباراة منذ البداية بضغط هجومي كبير ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 3 دقائق فقط على الانطلاقة عن طريق النجم الجزائري رياض محرز الذي تلقى تمريرة طولية من المدافع إيبانيز، كسر على إثرها مصيدة التسلل، ليهيئ الكرة لنفسه ويضعها بكل ذكاء في شباك الوصل.
وتقمص المدافع البرازيلي روجيز إيبانيز دور البطولة مجددًا بإحرازه هدف التقدم الثاني للأهلي حينما ارتقى فوق الجميع ليتابع عرضية رياض محرز برأسه في الشباك خالد السناني بالدقيقة 38.
في الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، على الرغم من محاولات الأهلي لزيادة غلته التهديفية، وكذلك محاولات أصحاب الضيافة لتعديل النتيجة، التي بقيت على حالها بفوز الأهلي بثنائية.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الوصل الإماراتي عند 3 نقاط.