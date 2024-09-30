دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يتخطى الوصل الإماراتي بثنائية

لم يلتقط الضيوف أنفاسهم حيث أحكم فريق الأهلي قبضته على المباراة منذ البداية بضغط هجومي كبير ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 3 دقائق فقط على الانطلاقة عن طريق النجم الجزائري رياض محرز الذي تلقى تمريرة طولية من المدافع إيبانيز، كسر على إثرها مصيدة التسلل، ليهيئ الكرة لنفسه ويضعها بكل ذكاء في شباك الوصل.