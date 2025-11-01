الفرسان السعوديون: استضافة بطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال مفخرة لنا ولهذه الرياضة

عبّر الفرسان السعوديون المشاركون في الجولة الختامية لـ بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي عن سعادتهم الكبيرة باستضافة المملكة لهذه المنافسات المرموقة، مؤكدين أن الحدث يمثل إضافة نوعية لرياضة الفروسية السعودية وفرصة ثمينة للاحتكاك بنخبة فرسان العالم المشاركين بأفضل الجياد على مستوى العالم.
وشهدت جولة الرياض الختامية مشاركة 40 جوادًا من نخبة الجياد العالمية و17 فريقًا من أفضل فرق رياضة قفز الحواجز المصنّفين ضمن قائمة (TOP 100) في التصنيف العالمي المحدث لشهر أكتوبر الماضي.
كما أدرج الاتحاد السعودي للفروسية بطولة دولية لقفز الحواجز فئة (نجمتين) مصاحبة للبطولة الرئيسة، تضمنت 6 أشواط على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 82 فارسًا وفارسة سعوديين، مسجلةً بذلك أكبر مشاركة سعودية في مثل هذه المنافسات.
وقال الفارس السعودي خالد المبطي: "مشاركة السعوديين في هذا المحفل إضافة كبيرة لنا. هذه البطولة تُعد من أكبر بطولات قفز الحواجز على مستوى العالم، وتمنحنا فرصة الاحتكاك ومشاهدة أفضل فرسان العالم. مجرد استضافة حدث مثل بطولة لونجين العالمية يسهم في انتشار هذه الرياضة وزيادة شعبيتها، والدليل الحضور الجماهيري الكبير وتصدر أخبار البطولة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل".
وأضاف المبطي: "الخطوة الكبيرة في استضافة مثل هذه الأحداث جعلتنا ننافس ونقف على منصات التتويج. ومجرد مشاركتنا في شوط الجائزة الكبرى لفئة الخمس نجوم أعتبره إنجازًا كبيرًا".
وأعرب عن فخره بنجاح الاتحاد السعودي للفروسية في التنظيم، قائلًا: "بفضل تكرار النجاحات أصبح أفضل فرسان العالم يحضرون إلى هنا بأفضل جيادهم، وأصبحت المملكة محط أنظار الجميع، فشكرًا لهم وبارك الله جهودهم".
من جانبها، قالت الفارسة السعودية فنون الحميدان: "في السابق كنا نبحث عن المشاركة في البطولات الكبرى خارج السعودية، واليوم أصبحت هذه البطولات تُقام هنا على أرضنا. جهود الاتحاد السعودي للفروسية في التنظيم مبهره وتستحق الشكر والفخر، وأنا متفائلة بمزيد من الاستضافات المستقبلية لأننا نملك كوادر ترفع الرأس".
وأضافت الحميدان: "نحن لا نستفيد فقط من مشاركة فرسان العالم المخضرمين، بل أيضًا من الحكام والمقيمين وحتى من تصميم الحواجز وخريطة المنافسة. كل شيء هنا مختلف وكبير، وهذه الفوائد تصب في مصلحة رياضتنا وللمشاركين والجماهير على حد سواء، ما جعل هذه الرياضة اليوم من أبرز الرياضات في السعودية".
واختتمت بقولها: "ثمار خطط الاتحاد السعودي للفروسية في بناء قاعدة صلبة باتت واضحة. أعمار الفرسان الصغار تبعث على الفخر، وحققنا في بطولات النجمتين نتائج كبيرة جدًا، وفي فئة الخمس نجوم أصبحنا منافسين، وغدًا سنحقق الألقاب".