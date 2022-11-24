تزامنًا مع فعاليات كأس العالم.. مهبط للطائرات العمودية في سلوى لنقل الحالات الإسعافية

جهز تجمع الشرقية الصحي ممثلًا في مستشفى سلوى العام بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء؛ مهبط الطائرات العمودية بالقرب من المستشفى، التي تقوم بإخلاء الحالات من سلوى والبطحاء، وذلك ضمن رفع الجاهزية لفعاليات كأس العالم 2022 والمقامة في دولة قطر.