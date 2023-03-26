رياضة

بعد التعادل مع زامبيا.. منتخب مصر "تحت 23 عاماً" يتأهل لأمم إفريقيا

فرحة لاعبي منتخب مصر تحت 23 عامًا بالتأهل لأمم افريقيا
فرحة لاعبي منتخب مصر تحت 23 عامًا بالتأهل لأمم افريقيا
سبق
سبق

تأهل منتخب مصر تحت 23 عاماً لكرة القدم ، لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها في المغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك بعد تعادل منتخب مصر سلبياً بدون أهداف مع منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة "نيدولا" الزامبية، ضمن إياب الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات الإفريقية.

يُذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الزامبي بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي في القاهرة، ليحجز منتخب مصر - بمجموع المباراتين - بطاقة التأهل لأمم إفريقيا.

كأس الأمم الإفريقية
أولمبياد باريس
أولمبياد باريس 2024
منتخب مصر تحت 23 عامًا لكرة القدم

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