بعد التعادل مع زامبيا.. منتخب مصر "تحت 23 عاماً" يتأهل لأمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر تحت 23 عاماً لكرة القدم ، لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها في المغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
جاء ذلك بعد تعادل منتخب مصر سلبياً بدون أهداف مع منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة "نيدولا" الزامبية، ضمن إياب الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات الإفريقية.
يُذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الزامبي بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي في القاهرة، ليحجز منتخب مصر - بمجموع المباراتين - بطاقة التأهل لأمم إفريقيا.