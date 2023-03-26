بعد التعادل مع زامبيا.. منتخب مصر "تحت 23 عاماً" يتأهل لأمم إفريقيا

جاء ذلك بعد تعادل منتخب مصر سلبياً بدون أهداف مع منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة "نيدولا" الزامبية، ضمن إياب الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات الإفريقية.