السوبر الإيطالي بالرياض: بثلاثية "الميلان".. "الإنتر" يُتوَّج بكأس السوبر

تُوِّج فريق "إنتر ميلان" الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإيطالي على حساب نظيره "إي سي ميلان" بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، في النسخة الثالثة، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم " الإنتر" بهدفين دون مقابل، جاءا عن طريق الثنائي "نيكولو" و"إيدين دجيكو" في الدقيقتَين الـ10 والـ21.
وفي الشوط الثاني تصدى حارس "الإنتر" لتسديدتَيْ لاعبَي الميلان "ابن ناصر" و"جيرو" تباعًا.
ومع محاولات "ميلان" للعودة للمباراة قضى "لاوتارو مارتينيز" على آمالهم بلدغة الهدف الثالث لـ"الإنتر" عند الدقيقة الـ77.