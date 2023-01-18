السوبر الإيطالي بالرياض: بثلاثية "الميلان".. "الإنتر" يُتوَّج بكأس السوبر

تُوِّج فريق "إنتر ميلان" الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإيطالي على حساب نظيره "إي سي ميلان" بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، في النسخة الثالثة، بتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.