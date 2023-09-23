بحضور "الفيصل".. الرئيس الصيني يفتتح "أسياد هانغتشو 2022" اليوم

افتتح فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميًّا، اليوم السبت، دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية؛ حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من رؤساء الدول العالمية والآسيوية، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.