قائمة أنمار الحائلي الوحيدة في سباق رئاسة مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية

وبحسب ما كشفت عنه وزارة الرياضة فإن مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية سيتشكل بعدد لايقل عن 5 أعضاء ولايزيد على 9 من بينهم رئيس المجلس، ولا يختص بإدارة شؤون شركة النادي اليومية "الإدارية والرياضية والمالية" والتعاقدات، في حين سيكون مجلس إدارة شركة النادي مكونا من 7 أعضاء، من بينهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة واثنان يرشحان من المؤسسة غير الربحية ويكون أحدهما رئيساً، ويشرف مجلس الشركة على جميع شؤون النادي ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق به.