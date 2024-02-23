التعاون يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الأخدود

نجح فريق التعاون في العودة لسكة الانتصارات، وهذه المرة من بوابة ضيفه الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، على ملعب نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة 21 المسماة "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.