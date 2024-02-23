التعاون يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الأخدود

نجح فريق التعاون في العودة لسكة الانتصارات، وهذه المرة من بوابة ضيفه الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، على ملعب نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة 21 المسماة "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
باغت أصحابُ الضيافة التعاون الضيوفَ بهدفين متتاليين في وقت مبكر جدًّا، لخبطت أوراق فريق المدرب السلوفاكي "مارتن سيفيلا"، الذي نجح في تقليص الفارق في الشوط الثاني، لكن التعاون أحرز هدفًا ثالثًا عزّز به تقدمه.
بادر المهاجمُ الغامبي "موسى بارو" بافتتاح باب التسجيل لمصلحة التعاون مبكرًا، بتصويبة قوية أخطأ الحارس البرازيلي "باولو فيتور" في التعامل معها بالشكل الصحيح، لتفلت من يديه وتعانق الشباك في الدقيقة 7.
لم يكد فريق الأخدود يستفيق من صدمة الهدف المبكر، حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط عن طريق عبدالفتاح آدم، الذي ترجم عملًا مميزًا لزميله "ماتيوس كاسترو" في الشباك.
ومطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 57، تمكّن فريق الأخدود من تقليص الفارق عن طريق سعيد الربيعي، مستغلًّا تمريرةً بينيّة من "أندريه بوركا" لم يتوانَ في إيداعها الشباك.
وضاعف محمد الكويكبي تقدمَ التعاون بتسجيله الهدفَ الثالث من هجمة مرتدّة سريعة، قادها "موسى بارو" قبل أن يمرر كرة طولية لمسجل الهدف الذي ساق الكرة من منتصف الملعب، ليواجه المرمى ويضعها في الشباك بكل ثقة، وذلك في الدقيقة 86 من مجريات الشوط الثاني.
بهذه النتيجة رفع التعاونُ رصيدَه إلى 38 نقطة وضعتْه في المركز الرابع، فيما توقّف رصيد الأخدود عند النقطة 23 في المركز الحادي عشر.