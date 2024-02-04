بينها مباراتان للاتحاد.. تعديل أماكن إقامة مباريات في 3 جولات بالدوري

وافقت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على نقل مكان مواجهتي الاتحاد في الجولتين 20 و23 أمام فريقي الرياض والأخدود، تواليًا، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بسبب شغل ملعب المباراة المجدول سابقًا باستضافة مواجهات في دوري أبطال آسيا.