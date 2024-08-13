"اتحاد كرة القدم" يعلن عن طاقم تحكيم مواجهة الهلال والأهلي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراة اليوم بين فريقي الهلال والأهلي ضمن الدور نصف النهائي من كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024- 2025.
وأوضح أن حكم الساحة هو كليمان توربان من فرنسا، والحكم المساعد ميكائيل بيرسبيرو من فرنسا، والحكم المساعد الآخر هو أوريليان درويت من فرنسا، والحكم الرابع هو السعودي عبدالله الشهري، وحكم الفيديو ستيفاني فرابارت من فرنسا، وحكم الفيديو المساعد هو جيرمي بيغنارد من فرنسا.
وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء أولى منافسات نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024؛ حيث تقام مباراة مرتقبة بين فريقي الهلال والأهلي.
وتقام المباراة في تمام الساعة الـ7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا بطل الكأس في الموسم الماضي؛ في حين تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة السعودية بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي.
وسيلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز في لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية المقرر لها يوم السبت المقبل.