"اتحاد كرة القدم" يعلن عن طاقم تحكيم مواجهة الهلال والأهلي

وأوضح أن حكم الساحة هو كليمان توربان من فرنسا، والحكم المساعد ميكائيل بيرسبيرو من فرنسا، والحكم المساعد الآخر هو أوريليان درويت من فرنسا، والحكم الرابع هو السعودي عبدالله الشهري، وحكم الفيديو ستيفاني فرابارت من فرنسا، وحكم الفيديو المساعد هو جيرمي بيغنارد من فرنسا.