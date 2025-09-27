الهلال يصل أوزبكستان تأهباً لملاقاة "ناساف" في نخبة آسيا

ومن المقرر أن يجري الفريق غداً الأحد حصة تدريبية يحتضنها ملعب اللقاء "الملعب المركزي" بمدينة "كارشي" الأوزبكية، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الغد بالتوقيت المحلي للمدينة. وقبل ذلك، يعقد المدير الفني للفريق سيموني إنزاغي وأحد اللاعبين مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء الآسيوي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد، على أن يسبقه الاجتماع التنسيقي الفني الخاص بالمباراة.