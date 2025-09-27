الهلال يصل أوزبكستان تأهباً لملاقاة "ناساف" في نخبة آسيا

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم السبت إلى أوزبكستان؛ تأهباً لمواجهة مستضيفه فريق ناساف الأوزبكي، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ومن المقرر أن يجري الفريق غداً الأحد حصة تدريبية يحتضنها ملعب اللقاء "الملعب المركزي" بمدينة "كارشي" الأوزبكية، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الغد بالتوقيت المحلي للمدينة. وقبل ذلك، يعقد المدير الفني للفريق سيموني إنزاغي وأحد اللاعبين مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء الآسيوي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد، على أن يسبقه الاجتماع التنسيقي الفني الخاص بالمباراة.
ومن جانب آخر، واصل الرباعي سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، جواو كانسيلو وداروين نونيز برامجهم العلاجية والتأهيلية صباح اليوم بمقر النادي.