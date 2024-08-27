تعرَّف على تفاصيل تعاقُد الهلال مع "جواو كانسيلو"

كشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عن تفاصيل عقد البرتغالي جواو كانسيلو مع الهلال بعد إعلان الصفقة مساء اليوم.
وأعلن الهلال مساء اليوم الثلاثاء التعاقد رسميًّا مع جواو كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي؛ لتعويض رحيل سعود عبدالحميد.
وكتب حساب الهلال الرسمي عبر منصة إكس: "أتمت شركة الهلال إجراءات التوقيع مع جواو كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي".
وأضاف حساب الهلال: "يرتدي كانسيلو بموجب العقد قميص الهلال لمدة 3 مواسم، بعقد حتى 2027".
ومثَّل الهلال في مراسم توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.
وجرت المراسم في فندق فورسيزونز جورج الخامس في العاصمة الفرنسية باريس.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره ضمك غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستعد نادى الهلال لمواجهة نظيره ضمك غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.