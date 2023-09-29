أندية الدوري السعودي تصر على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي

وانضم المهاجم البولندي البالغ من العمر 25عاماً إلى برشلونة في يوليو 2022،. قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.