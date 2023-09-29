أندية الدوري السعودي تصر على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي

كشفت صحيفة "Sport" الإسبانية عن مواصلة وزارة الرياضة إظهار اهتمامها بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، لضمه بالميركاتو الشتوي القادم .
وأفادت الصحيفة بأن روبرت ليفاندوفسكي هو أحد أكثر اللاعبين المرغوبين من السعودية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ملمحة إلى رغبة نادي أبها في ضم اللاعب.
ونقلت الصحيفة تصريحات "سعد بقير"، لاعب نادي أبها، حيث قال: "نحن بحاجة إلى لاعبين كبار مثل ليفاندوفسكي، هذا هو التوقيع الذي يجب أن نقوم به إن أمكن."
وسبق أن حاول مسؤولو نادي الهلال الاتصال بمهاجم برشلونة في يوليو الماضي، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع، لرغبته في الاستمرار مع النادي الإسباني، كما ارتبط اسمه باهتمام نادي الاتحاد به .
وانضم المهاجم البولندي البالغ من العمر 25عاماً إلى برشلونة في يوليو 2022،. قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.