الاتحاد يضم الكولومبي "ريكاردو كارابالو" ويعيره إلى جدة

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب الكولومبي ريكاردو كارابالو (20 عامًا) لمدة ثلاثة مواسم، حيث يأتي التعاقد مع اللاعب في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعدة والعمل على تطويرها من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلاً أو الاستفادة منها استثماريًا".