الاتحاد يضم الكولومبي "ريكاردو كارابالو" ويعيره إلى جدة

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، تعاقده مع المهاجم الشاب الكولومبي ريكاردو كارابالو، لمدة ثلاث سنوات، وإعارته إلى نادي جدة لموسم واحد، لتمثيل صفوف الفريق الكروي في منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب الكولومبي ريكاردو كارابالو (20 عامًا) لمدة ثلاثة مواسم، حيث يأتي التعاقد مع اللاعب في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب الشابة الواعدة والعمل على تطويرها من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم مستقبلاً أو الاستفادة منها استثماريًا".
وأضاف البيان: "كما يعلن النادي عن اتفاقه مع نادي جدة لإعارة اللاعب إلى صفوفه لمدة موسم واحد لتمثيله في دوري أندية الدرجة الأولى؛ دوري "يلو".
وتابع : "التعاقد مع اللاعب ريكاردو كارابالو جاء بعد متابعة قسم الاستقطاب في إدارة كرة القدم لمسيرة اللاعب ومواصفاته الفنية، حيث بدأ مشواره الاحترافي في سن 16 عامًا مع نادي بارانكويد الكولومبي، كما مثل منتخبات الفئات السنية الكولومبية من سن 15 عامًا وصولاً إلى المنتخب الأولمبي كلاعب في مركز الهجوم".