"الهلال" يتم الاتفاق مع زينيت سانت بطرسبرغ للتعاقد مع "مالكوم"

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" عن إتمام الاتفاق بين ناديي الهلال، وزينيت سانت بطرسبرغ الروسي، لانتقال لاعبه البرازيلي مالكوم إلى السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقاً لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" فإنه تم الاتفاق بين الناديين على انضمام اللاعب البرازيلي إلى الهلال مقابل 60 مليون يورو، بعقد حتى عام 2026، مع خيار التجديد لعام آخر.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن مدرب الهلال الجديد خورخي جيسوس، أصر على التعاقد مع مالكوم؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وانضم مالكوم البالغ من العمر 26 عاماً، لنادي زينيت سانت بطرسبرغ في أغسطس 2019، قادماً من برشلونة الذي لعب له لمدة موسم واحد، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 30 مليون يورو.
ونجح الهلال خلال الموسم الصيفي الجاري في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز قادماً من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والمدافع السنغالي "كوليبالي" من تشيلسي، والصربي "سافيتش" قادماً من لاتسيو الإيطالي.