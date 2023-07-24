"الهلال" يتم الاتفاق مع زينيت سانت بطرسبرغ للتعاقد مع "مالكوم"

ووفقاً لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" فإنه تم الاتفاق بين الناديين على انضمام اللاعب البرازيلي إلى الهلال مقابل 60 مليون يورو، بعقد حتى عام 2026، مع خيار التجديد لعام آخر.