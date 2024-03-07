في افتتاح الجولة 18 لدوري ممتاز كرة السلة.. 6 مباريات منتظرة

ويستضيف الفتح "السابع" بـ 25 نقطة على صالته بالأحساء عند الـ 5 مساءً نظيره النصر "الثاني" بـ 32 نقطة, ويلتقي عند الـ 4 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف الصفا "العاشر" بـ 21 نقطة وضباء الـ11 برصيد 17 نقطة, وعلى نفس الصالة عند الـ6 مساءً يلتقي الخليج "التاسع" بـ 21 نقطة نظيره التعاون "الـ12 " بـ17 نقطة, يليه عند الـ8 مساءً مواجهة السلام "الثامن" برصيد 24 نقطة والهلال "الرابع" بـ 31 نقطة.