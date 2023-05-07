‬رغم خسارة اللقب.. 6 لاعبين من "الهلال" في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

شهدت التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2022، وجود 6 لاعبين من فريق الهلال الأول لكرة القدم، وفقاً لموقع "سوفا سكور" العالمي، رغم خسارة الأزرق نهائي المسابقة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 1-2 في مجموع المباراتين، أمس السبت.
وكشف موقع "سوفا سكور" المهتم بالإحصاءات والأرقام، الأحد، عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا، والتي ضمّت 6 لاعبين هلاليين وهم: عبدالله المعيوف، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريغا، وأوديون إيغالو.
وجاء ثلاثي أوراوا ألكسندر شولز في خانة الدفاع برفقة زميله تاكويا أيوانامي، إضافة إلى لاعب الوسط كين إيواو، كذلك ضمت بسام الراوي وإدميلسون جونيور ثنائي الدحيل.
جوائز الأفضل
كما توّج هيروكي ساكاي مدافع نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2022 بعدما قاد فريقه إلى التتويج باللقب، فيما حصل إدميلسون جونيور مهاجم نادي الدحيل القطري على جائزة الهداف بـ8 أهداف.