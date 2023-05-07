‬رغم خسارة اللقب.. 6 لاعبين من "الهلال" في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

وكشف موقع "سوفا سكور" المهتم بالإحصاءات والأرقام، الأحد، عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا، والتي ضمّت 6 لاعبين هلاليين وهم: عبدالله المعيوف، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريغا، وأوديون إيغالو.