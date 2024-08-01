استعدادًا لآسيوية اليد .. الأخضر الناشئ يتفوق على مونتينيغرو ويواجه سلوفينيا غدًا

تفوق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، على منتخب مونتينيغرو بنتيجة (31 - 23)، اليوم، في أولى التجارب الودية بالمعسكر الخارجي المقام حاليًا في سلوفينيا.
وقدم ناشئو الأخضر مباراة جيدة على المستوى الفني، حيث أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متفوقًا بنتيجة (14 - 11).
ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ الودية الثانية له خلال المعسكر أمام منتخب سلوفينيا، عند الساعة الـ (7:00) من مساء غدٍ الجمعة.
ويأتي ذلك ضمن خطة المنتخب السعودي استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (10)، المؤهلة لبطولة العالم (2025)، التي تستضيفها إيران خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر المقبل.