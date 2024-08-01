استعدادًا لآسيوية اليد .. الأخضر الناشئ يتفوق على مونتينيغرو ويواجه سلوفينيا غدًا

ويأتي ذلك ضمن خطة المنتخب السعودي استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (10)، المؤهلة لبطولة العالم (2025)، التي تستضيفها إيران خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر المقبل.