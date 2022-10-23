في الجولة 11 من الدوري الإسباني .. فياريال يكسب ألميريا

نجح فريق فياريال بتسعة لاعبين بقلب الطاولة أمام ضيفه ألميريا بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب "لا سيراميكا" لحساب مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.