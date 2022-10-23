في الجولة 11 من الدوري الإسباني .. فياريال يكسب ألميريا

نجح فريق فياريال بتسعة لاعبين بقلب الطاولة أمام ضيفه ألميريا بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب "لا سيراميكا" لحساب مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.
بادر ألميريا إلى خطف هدف الأسبقية عن طريق غجونسالو ميليرو عند الدقيقة 31، وأدرك أليكس باينا التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة (56) وفي الوقت بدل الضائع سجل السنغالي نيكولاس جاكسون هدف الانتصار الثاني لفريق فياريال.
وشهدت المباراة إشهار الحكم البطاقة الحمراء في مناسبتين بغضون دقيقتين بوجه لاعبي فياريال الأولى كانت من نصيب باينا والثانية تحصل عليها مانو مورلانيس.
بهذه النتيجة صعد فياريال الى المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 10 نقاط وتراجع الى المركز الرابع عشر.