انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. منافسات مشتعلة

وتُفتتح منافسات بطولة Rocket League التي تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع المحلي والدولي، بمشاركة 16 فريقًا؛ حيث ستلعب المنافسات بنظام 3 ضد 3، وتقام مرحلة المجموعات على مدار يومين، ومثلها لمرحلة النهائيات. وتقام أيضًا في نفس اليوم بمجموع جوائز يبلغ 500,000 دولار، منافسات بطولة ESL R1 ، والتي تضمّ 48 لاعبًا يمثلون 12 من أفضل فرق سباقات المحاكاة عالميًّا.