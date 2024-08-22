انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. منافسات مشتعلة

انطلقت اليوم بطولات الأسبوع الثامن من كأس العالم للرياضات الإلكترونية من خلال مرحلة المجموعات في بطولة Tekken 8 ونزالاتها القوية المنتظرة بين أفضل 32 لاعبًا من مختلف أنحاء العالم، والذين يتنافسون على مجموع جوائز يبلغ مليون دولار، وبطولة PUBG Battlegrounds بمشاركة 24 فريقًا من نخبة الفرق العالمية في اللعبة؛ لمحاولة التأهل للنهائيات وفرصة الحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة والبالغة مليونَيْ دولار.
وتمكّن الياباني AO والباكستاني ATIF ومواطنه Hafiz Tanveer والكوري ULSAN ومواطنه Knee ، من تقديم مستويات قوية في المرحلة الأولى من دور المجموعات في بطولة Tekken 8، بتسجيلهم الانتصارين بلا هزيمة، ليتمكنوا من التأهل للمرحلة الثانية من دور المجموعات بانتظار المتأهلين من منافسات يوم غد، والتي تستكمل على مسرح Amazon أرينا.
وفي مسرح stc أرينا استطاع الفريق السعودي Team Falcons أن ينهي اليوم الأول من منافسات مرحلة المجموعات في بطولة PUBG Battlegrounds في المركز الأول بعد مواجهات المجموعة الأولى ضد المجموعة الثانية، والتي شهدت إقامة 6 جولات بمشاركة 16 فريقًا. وتستكمل يوم غد المنافسات بمواجهات المجموعة الثانية ضد المجموعة الثالثة.
وتُفتتح منافسات بطولة Rocket League التي تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمع المحلي والدولي، بمشاركة 16 فريقًا؛ حيث ستلعب المنافسات بنظام 3 ضد 3، وتقام مرحلة المجموعات على مدار يومين، ومثلها لمرحلة النهائيات. وتقام أيضًا في نفس اليوم بمجموع جوائز يبلغ 500,000 دولار، منافسات بطولة ESL R1 ، والتي تضمّ 48 لاعبًا يمثلون 12 من أفضل فرق سباقات المحاكاة عالميًّا.