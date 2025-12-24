الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمدالله لقرابة شهرين

أعلن نادي الشباب تعرّض مهاجم فريقه الكروي الأول، المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى تمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين 6–8 أسابيع.
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، كشف من خلاله التقرير الطبي لرباعي الفريق الكروي الأول.
وأوضح النادي أن المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي واللياقي، وذلك تمهيدًا لدخوله التدريبات الجماعية.
فيما يواصل اللاعب مبارك الراجح برنامجه العلاجي في العيادة الطبية، بعد تعرّضه لكدمة في الظهر أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبي.
وأشار البيان إلى أن اللاعب همام الهمامي ما زال يواصل برنامجه التأهيلي واللياقي في الملعب تحت إشراف مدرب اللياقة.