الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمدالله لقرابة شهرين

أعلن نادي الشباب تعرّض مهاجم فريقه الكروي الأول، المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى تمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تتراوح بين 6–8 أسابيع.