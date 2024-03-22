"الأخضر 18عامًا" يخسر من كرواتيا ضمن الدورة الدولية الودية

خسر المنتخبُ السعودي لسنّ 18 عامًا من منتخب كرواتيا بنتيجة "0-3"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتدّ حتى الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.