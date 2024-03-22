"الأخضر 18عامًا" يخسر من كرواتيا ضمن الدورة الدولية الودية

خسر المنتخبُ السعودي لسنّ 18 عامًا من منتخب كرواتيا بنتيجة "0-3"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتدّ حتى الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.
ودخل المدربُ الفرنسي "إيريك بروغيرر" اللقاءَ بقائمة مكوّنة من: محمود البريه في حراسة المرمى، محمد الصرنوخ، ياسين خالد، عبدالله البيشي، حسام العمري، محمد السحيحي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، رامز العطار، صهيب الهوساوي، طلال حاجي.
الجدير بالذكر أن الدورة الدولية الودية بكرواتيا تضمّ إلى جانب أخضر 18، منتخبَيْ: كرواتيا، وسويسرا.