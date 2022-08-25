رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن عن جوائزها الشهرية برعاية من شركة روشن

تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استمرار جوائزها الشهرية: لأفضل مدرب، ولاعب، وحارس مرمى، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب واعد في مسابقة دوري روشن السعودي 2022/ 2023، وذلك برعاية من شركة روشن.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم كل ما لديهم مع فرقهم، وتحتوي معايير الجوائز على نقاط تغطّي أهم الجوانب الفنية لكي تمكّن كل مقيّم من تقييم عادل للاعبين تشمل المثالية والكفاءة الفنية وروح المبادرة والأداء الإبداعي والأداء الجماعي.
وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.