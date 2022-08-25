رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن عن جوائزها الشهرية برعاية من شركة روشن

وسيتولى الفريق الفني لجوائز دوري روشن السعودي اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.