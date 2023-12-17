التايلاندي بوريبونسوب يتوّج ببطولة السعودية المفتوحة .. المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

وهذا الفوز هو الأول للاعب التايلاندي البالغ من العمر 19 عامًا في الجولة الآسيوية، لكنها المرة الثانية التي يفوز فيها في المملكة العربية السعودية خلال ثلاثة أسابيع فقط. حيث سجل فوزًا في بطولة أرامكو ضمن جولة التنمية الآسيوية في الدمام قبل أسبوعين، قبل أن يفوز أيضًا ببطولة تايلاند المفتوحة في جولة عموم تايلاند الأسبوع الماضي مما يؤكد أنه أنهى العام بثلاثية فريدة من الانتصارات وكان بوريبونسوب سعيدًا بأكبر فوز في مسيرته الاحترافية، خصوصًا مع قائدي ليف جولف السويدي هنريك ستنسون والأمريكي كيفن نا.