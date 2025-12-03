التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر والسودان في كأس العرب

خيّم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي الجزائر والسودان، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر.
وفشل المنتخبان في استثمار الفرص المتاحة طوال شوطي اللقاء، رغم محاولات متكررة لكسر الجمود دون جدوى. وشهدت المباراة طرد لاعب الجزائر آدم وناس بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 45، ليكمل منتخب بلاده المباراة بعشرة لاعبين.
ويُذكر أن المجموعة الرابعة تضم إلى جانب الجزائر والسودان كلًا من العراق والبحرين، وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر الجاري.