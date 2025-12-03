التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر والسودان في كأس العرب

خيّم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي الجزائر والسودان، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر.