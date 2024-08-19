لضيق الوقت والبحث عن بديل.. "الاتحاد" ينسحب من صفقة "ماني" مع النصر

وكانت تقارير -تم تداولها- تشير إلى إمكانية انتقال اللاعب السنغالي، إلى نادي الاتحاد خلال هذا الصيف، بعدما أصبح خارج حسابات نادي النصر؛ لتراجع أدائه منذ الموسم الماضي، كما أن لجنة الاستقطاب عرضت رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد.