لضيق الوقت والبحث عن بديل.. "الاتحاد" ينسحب من صفقة "ماني" مع النصر

قررت إدارة نادي الاتحاد، الانسحاب من صفقة ضم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما ذكرته مصادر برنامج "برا_18" على "SSC"؛ فإن الاتحاد انسحب من صفقة السنغالي ساديو ماني؛ بسبب عدم تجاوب إدارة النصر بجدية مع اتصالات الاتحاد منذ نهائي السوبر السعودي حتى اليوم.
وأكدت مصادر البرنامج أن الصفقة في طريقها للانهيار؛ مشيرة إلى أن إدارة الاتحاد قامت بإبلاغ برنامج الاستقطابات بالانسحاب من الصفقة؛ بداعي ضيق الوقت، والرغبة في البحث عن بديل.
وكانت تقارير -تم تداولها- تشير إلى إمكانية انتقال اللاعب السنغالي، إلى نادي الاتحاد خلال هذا الصيف، بعدما أصبح خارج حسابات نادي النصر؛ لتراجع أدائه منذ الموسم الماضي، كما أن لجنة الاستقطاب عرضت رحيله على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد.
وانضم ساديو ماني صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بايرن ميونخ، وشارك منذ ذلك الوقت فريقه في 48 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 11 هدفًا آخرين.