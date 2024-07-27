ارتبط اسمه بالهلال.. "برشلونة" منفتح على فكرة بيع عقد "فيتور روكي"

بعد اهتمام الهلال بالتعاقد معه، أبدت إدارة برشلونة انفتاحًا بشأن موقفها من بيع عقد البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق.
وكانت قد أكّدت تقارير أن الهلال هو أكثر الأندية السعودية اهتمامًا بضمّ "فيكتور"، وأن النادي على استعداد لتقديم أكثر من 30 مليون يورو لنادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب.
وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو": فإن مسؤولي برشلونة أصبحوا منفتحين أمام رحيل "فيتور روكي"؛ حيث أعطى النادى الإسبانى الأولوية لانتقاله خلال هذا الصيف.
وأوضحت أنه على الرغم من تواجده مع الفريق لمدة 7 أشهر فقط، إلا أن إدارة النادي منفتحة على فكرة مغادرة اللاعب؛ لعدم قدرته على التسجيل.
وأشارت إلى أنّ برشلونة تلقّى حتى الآن بالفعل عرضًا من الجزيرة العربية لإعارة فيتور روكي "19 عامًا"، مع وجود خيار شراء إلزامي بمجرد انتهاء الإعارة.
ويفضّل برشلونة أنْ يكون انتقال اللاعب نهائيًّا وبمبلغ أكبر من 30 مليونًا، الذي اتّفق عليها برشلونة مع أتلتيكو بارانينسي سابقًا.