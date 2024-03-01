"المعيوف": خسارتنا صفحة وانطوت.. و"فليبي": المباريات الكبيرة تحسمها تفاصيل صغيرة

قال عبدالله المعيوف حارس الاتحاد عقب هزيمة فريقه أمام الكلاسيكو مبروك للهلال وهاردلك لنا إن شاء سنعوض في المباريات القادمة تفاصيل صغيرة أدت إلى الخسارة نتيجة فقدان التركيز.
وتفصيلاً، جاء حديث الحارس الاتحادي في لقاء تلفزيوني مع الناقل الحصري للبطولات السعودية عقب نهاية مباراة فريقه أمام الهلال، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3 - 1) ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف: خسارة اليوم صفحة وانطوت وسنبدأ التفكير في اللقاء القادم مع الهلال في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا وإن شاء الله سنقدم مباراة ترضي جماهيرنا.
من جانبه قال مدافع فريق الاتحاد فيليبي لويز: ما في شك بالشوط الأول كنا الأفضل ومثل هذه المباريات الكبيرة تحسمها التفاصيل الصغيرة.
وتابع: في الشوط الثاني سيطر الهلال على مجريات اللعب حيث كانوا محظوظين في استغلال الفرص التي سنحت لهم بتحويلها إلى أهداف وهذه المباراة سنتعلم منها لدينا أربعة أيام راحة قبل خوض مباراة من نفس النوعية تقريباً يجب أن نكون مستعدين لها.