"المعيوف": خسارتنا صفحة وانطوت.. و"فليبي": المباريات الكبيرة تحسمها تفاصيل صغيرة

وتابع: في الشوط الثاني سيطر الهلال على مجريات اللعب حيث كانوا محظوظين في استغلال الفرص التي سنحت لهم بتحويلها إلى أهداف وهذه المباراة سنتعلم منها لدينا أربعة أيام راحة قبل خوض مباراة من نفس النوعية تقريباً يجب أن نكون مستعدين لها.