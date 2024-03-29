اختتام بطولة دوري البراعم تحت 13 عامًا في 14 منطقة

اختُتمت بطولة دوري البراعم تحت 13 عامًا لموسم 2023-2024، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في 14 منطقة، بمشاركة 62 ناديًا و27 أكاديمية خاصة و11 مركز تدريب إقليميًّا. وتُوج بالبطولات 11 ناديًا و3 مراكز تدريب إقليمية.
ففي الأحساء تُوج الفتح بكأس بطولة المنطقة والميداليات الذهبية، فيما توج نادي الجندل بطلاً لمنطقة الجوف، وفي الرياض حقق النصر كأس البطولة والميداليات الذهبية، ونجح الترجي في تحقيق كأس المنطقة الشرقية.
وفي القصيم تُوج التعاون بطلاً للمنطقة، كما تُوج العلا بطلاً للمدينة المنورة، فيما نجح مركز تبوك الإقليمي في تحقيق كأس البطولة لمنطقة تبوك، كما حقق مركز التدريب الإقليمي بجازان بطولة المنطقة والميداليات الذهبية.
وتُوج نادي الاتحاد ببطولة البراعم بجدة، فيما تُوج الجبلين بطلاً لمنطقة حائل على حساب مركز التدريب الإقليمي، وفي حفر الباطن تُوج الباطن بكأس البطولة، وحقق نادي ضمك بطولة عسير، كما تُوج مركز التدريب الإقليمي بمكة المكرمة ببطولة المنطقة والميداليات الذهبية، وحقق الأخدود بطولة نجران.
يُذكر أن البطولة شهدت إقامة 379 مباراة، ومشاركة 3.696 لاعبًا، يمثلون 105 فرق، بينها 62 ناديًا و27 أكاديمية و11 مركز تدريب.