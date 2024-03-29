اختتام بطولة دوري البراعم تحت 13 عامًا في 14 منطقة

اختُتمت بطولة دوري البراعم تحت 13 عامًا لموسم 2023-2024، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في 14 منطقة، بمشاركة 62 ناديًا و27 أكاديمية خاصة و11 مركز تدريب إقليميًّا. وتُوج بالبطولات 11 ناديًا و3 مراكز تدريب إقليمية.