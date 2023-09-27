أبها يكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك

أكمل فريق أبها الأول لكرة القدم، عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي لكأس الملك عقب تغلبه على فريق هجر (درجة أولى) بهدف دون رد في الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.