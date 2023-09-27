أبها يكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس الملك

أكمل فريق أبها الأول لكرة القدم، عقد المتأهلين إلى دور ثمن النهائي لكأس الملك عقب تغلبه على فريق هجر (درجة أولى) بهدف دون رد في الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
حسم التعادل السلبي مجريات الشوطين الأصليين من المباراة على الرغم من الفرص العديدة التي سنحت للفريقين ليلجآ إلى الأشواط الإضافية والتي ابتسمت في نهاية المطاف لأصحاب الضيافة.
مع انطلاق الشوط الإضافي الأول منح أحمد عبده فريق أبها هدف التأهل الوحيد بعد عمل جماعي منظم قبل أن يضع المهاجم الغيني فرانسوا كامانو كرة على طبق من ذهب أمام المرمى لم يتوان مسجل الهدف في إيداعها الشباك بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط.