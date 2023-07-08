في بطولات أوقيانوسيا الدولية.. "آل تريك" يكتب التاريخ ويحصد أول ميدالية في "بارا" التايكوندو

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو (إياد آل تريك)، الميدالية البرونزية (وزن 63) كجم خلال منافسات بطولات أوقيانوسيا الدولية (للبارا)، التي دارت رحاها في مدينة بريزبن بولاية كوينزلاند بأستراليا، بقيادة المدرب الوطني هاني آل تريك، وهو الإنجاز الدولي الأول في تاريخ الاتحاد السعودي للتايكوندو في منافسات البارا، وقدم البطل إياد مستوى كبيرًا وخسر أمام حامل اللقب لاعب منتخب منغوليا (32 - 12).