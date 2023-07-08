في بطولات أوقيانوسيا الدولية.. "آل تريك" يكتب التاريخ ويحصد أول ميدالية في "بارا" التايكوندو

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو (إياد آل تريك)، الميدالية البرونزية (وزن 63) كجم خلال منافسات بطولات أوقيانوسيا الدولية (للبارا)، التي دارت رحاها في مدينة بريزبن بولاية كوينزلاند بأستراليا، بقيادة المدرب الوطني هاني آل تريك، وهو الإنجاز الدولي الأول في تاريخ الاتحاد السعودي للتايكوندو في منافسات البارا، وقدم البطل إياد مستوى كبيرًا وخسر أمام حامل اللقب لاعب منتخب منغوليا (32 - 12).
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري أن هذه الميدالية ستكون الانطلاقة نحو آفاق أوسع لتلك الفئة، ولدينا خطط لتعزيز الاهتمام بالمنافسات البارالمبية ورفع المستوى الفني من خلال الاحتكاك المباشر في البطولات والمعسكرات الدولية.
الجدير بالذكر أن لاعبي (البارا) هم فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة يمنحون الفرصة ليشاركوا في المنافسات الرياضية.