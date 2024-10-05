الدوري السعودي يستهدف التعاقد مع الجامايكي "ميخائيل أنطونيو" لاعب "وست هام يونايتد"

كشفتْ تقاريرُ صحفية عن أنّ نادي ويست هام الإنجليزي قد يقبل عرضًا لبيع عقد الجامايكي "ميخائيل أنطونيو"، والذي يحظى باهتمام كبير من الأندية السعودية.
ووفقًا لمعلومات "Football Insider": فإنّ مسؤولي النادي الانجليزي قد يقبلون بالفعل بيع عقد "أنطونيو"، الذي يواصل جذب الاهتمام من المملكة العربية السعودية، وقد يترك "وست هام" في يناير المقبل.
وأفاد "Football Insider" بأنه في عام 2023 كان نادي الاتفاق بقيادة "ستيفن جيرارد" يتابع عن كثب صفقة المهاجم، الذي من المقرَّر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم.
وقيل: إن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، قد يحصل على عرض انتقال دائم في يناير، وقد يكون مغريًا لمجلس إدارة "وست هام".
ويظلّ "أنطونيو" جزءًا رئيسيًّا من فريق المدرب "جولين لوبيتيغي"؛ إذ لعب 6 مباريات من أصل 7 مباريات في جميع المسابقات حتى الآن خلال هذا الموسم.
وعلى الرغم من أنّ اللاعب أتيحت له فرصة اللعب بانتظام هذا الموسم، إلا أنّه يمكن الآن انتقاله إلى المملكة عندما تفتح نافذة الانتقالات في يناير.