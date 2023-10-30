طرح تذاكر حضور نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقامة في جدة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس: "يسرّنا أن يقع اختيار رابطة محترفي التنس على مملكتنا الحبيبة لاستضافة هذه البطولة المرموقة في عالم التنس، وتعكس استضافة هذه البطولة التزامنا بدعم المواهب الشابة وتطوير رياضة التنس في المنطقة، ونتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من عشاق التنس من جميع أنحاء المملكة وخارجها لمشاهدة المباريات المرتقبة والاستمتاع بالتجارب والأنشطة المبتكرة والمميزة التي يوفرها الحدث العالمي".