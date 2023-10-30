طرح تذاكر حضور نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقامة في جدة

أعلن الاتحاد السعودي للتنس عن طرح تذاكر حضور نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، والتي تشهد مشاركة أفضل لاعبي التنس تحت سن 21 عاماً في العالم.
ويمثل الحدث العالمي الذي يأتي في إطار بطولات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، بداية عقد يمتد لخمس سنوات يضمن مشاركة أبرز مواهب التنس العالمية الشابة في البطولة المقامة على أرض المملكة.
وتُقام نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر 2023، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن ملاعب داخلية صلبة، وتصل قيمة جوائزها إلى مليونَي دولار.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس: "يسرّنا أن يقع اختيار رابطة محترفي التنس على مملكتنا الحبيبة لاستضافة هذه البطولة المرموقة في عالم التنس، وتعكس استضافة هذه البطولة التزامنا بدعم المواهب الشابة وتطوير رياضة التنس في المنطقة، ونتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من عشاق التنس من جميع أنحاء المملكة وخارجها لمشاهدة المباريات المرتقبة والاستمتاع بالتجارب والأنشطة المبتكرة والمميزة التي يوفرها الحدث العالمي".
وتشكل استضافة جدة لهذه البطولة محطة مهمة في التاريخ الرياضي للمملكة، حيث تعتبر نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس حدثًا مميزًا يستقطب نخبة مواهب التنس الشابة ويجمع أفضل لاعبي التنس تحت سن 21 عاماً من فئة الفردي.
ومن المواهب التي شاركت فيها سابقًا، تبرز أسماء كل من: الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً والفائز ببطولتين كبريين (جراند سلام)، والإيطالي يانيك سينر المصنف الرابع عالمياً، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السابع عالمياً.
وتنسجم البطولة الرائدة مع توجهات فئة الشباب في المملكة ورسالة الاتحاد السعودي للتنس المتمثلة في إلهام ودعم المواهب الشابة في الرياضة، وحرص الاتحاد السعودي للتنس في السنوات القليلة الماضية على تعزيز اهتمام الشباب برياضة التنس من خلال إطلاق مبادرات محلية متنوعة وفعاليات وأنشطة ترفيهية، بما في ذلك برنامج التنس للجميع.
وجاء إطلاق البرنامج بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث تم تخصيصه لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية من كلا الجنسين؛ بهدف نشر الوعي بفوائد لعب التنس والمساهمة في بناء مجتمع رياضي مزدهر وصحي، فضلاً عن تطوير رياضة التنس على مستوى المدارس في المملكة، وشارك في البرنامج خلال هذا العام فقط 12,143 طالباً من الرياض وجدة والدمام.